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08:43 • 34256 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

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24 березня, 11:21 • 131287 перегляди

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24 березня, 11:09 • 126399 перегляди

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У Харкові вибух: окупанти завдають ударів по місту

У Харкові вибух: окупанти завдають ударів по місту

Київ • УНН

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів перебувати в укриттях через удари окупантів по Харкову.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удари окупантів по Харкову, пише УНН.

Деталі

"У Харкові вибух! Будьте обережні!", - написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

"Окупанти завдають удари по Харкову! Будьте в укриттях!" - вказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

росія завдала авіаудару по Сумах: можливі перебої з електрикою та водою18.09.24, 23:25 • 15553 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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