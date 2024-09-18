У Харкові вибух: окупанти завдають ударів по місту
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів перебувати в укриттях через удари окупантів по Харкову.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удари окупантів по Харкову, пише УНН.
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"У Харкові вибух! Будьте обережні!", - написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
"Окупанти завдають удари по Харкову! Будьте в укриттях!" - вказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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