В Харькове взрыв: оккупанты наносят удары по городу
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях из-за ударов оккупантов по Харькову.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударах оккупантов по Харькову, пишет УНН.
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"В Харькове взрыв! Будьте осторожны!", - написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.
"Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях!" - указал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
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