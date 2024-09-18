В Харькове взрыв: оккупанты наносят удары по городу

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударах оккупантов по Харькову, пишет УНН.

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"В Харькове взрыв! Будьте осторожны!", - написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях!" - указал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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