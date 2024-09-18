россия нанесла авиаудар по Сумах: возможны перебои с электричеством и водой
Киев • УНН
Российские войска совершили авиационный удар по Сумах, что привело к обесточиванию объектов водоканала. Возможны перебои с электроснабжением, аварийные службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Армия рф нанесла удар по Сумам. Как сообщили в Сумской ОГА, возможны перебои с электроэнергией, передает УНН.
Детали
По данным ОВА, сегодня россияне в очередной раз осуществили авиационный удар по областному центру.
"Возможны перебои с электроэнергией. Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Добавим
Кроме того, в Сумах обесточены все объекты водоканала.
"В связи с очередным ударом врага 18 сентября в 22:03 обесточены все объекты водоканала. Осуществляется переход на аварийно-резервное питание...", - говорится в сообщении КП „Горводоканал".
По данным водоканала, в первую очередь запускают систему водоотведения. Через несколько часов вода будет подаваться в город с пониженным давлением.
У Сумах встановлено причину аварії, енергетики працюють над відновленням18 сентября 2024, 20:12 • 2913 просмотров
Напомним
В Сумах во время воздушной тревоги произошел взрыв, после чего часть города осталась без электроснабжения. Командование Воздушных сил предупреждало о пусках управляемых бомб.