В Сумах установлена причина аварии, энергетики работают над восстановлением
Киев • УНН
Глава Сумской МВА сообщил, что причина аварии в Сумах установлена. Энергетики прилагают все усилия для восстановления электроснабжения после взрыва, который обесточил часть города.
В Сумах уже установлена причина аварии. Как сообщил председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко, энергетики делают все для восстановления, передает УНН.
«Причина аварии уже установлена и энергетики сделают все для восстановления! Верим в наших энергетиков! Спасибо!» - сообщил Дрозденко.
У Сумах пролунав вибух, частина міста знеструмлена - ЗМІ18 сентября 2024, 19:19 • 6415 просмотров