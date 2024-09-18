В Сумах установлена причина аварии, энергетики работают над восстановлением

В Сумах уже установлена причина аварии. Как сообщил председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко, энергетики делают все для восстановления, передает УНН.

«Причина аварии уже установлена и энергетики сделают все для восстановления! Верим в наших энергетиков! Спасибо!» - сообщил Дрозденко.

У Сумах пролунав вибух, частина міста знеструмлена - ЗМІ