В Сумах прогремел взрыв, часть города обесточена - СМИ
Киев • УНН
В Сумах во время воздушной тревоги произошел взрыв, после чего часть города осталась без электроснабжения. Командование Воздушных сил предупреждало о пусках управляемых бомб.
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Как сообщает Суспільне, город частично обесточен, передает УНН.
«После взрывов в части Сум исчезло электроснабжение», - говорится в сообщении.
Ранее Командование Воздушных сил предупреждало о пусках управляемых бомб. В городе и области объявлена воздушная тревога.
рф атакувала енергетику на Сумщині: постраждали Суми і три райони, збито 16 "шахедів"17 сентября 2024, 05:59 • 33556 просмотров