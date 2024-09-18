В Сумах прогремел взрыв, часть города обесточена - СМИ

ukenru
Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  64830 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Эксклюзив
«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
  •  91561 просмотра

«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

Эксклюзив
"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
  •  101258 просмотра

"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Эксклюзив
Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы
  •  102785 просмотра

Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы

Эксклюзив
Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года
  •  101383 просмотра

Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года

Эксклюзив
Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин
  •  102452 просмотра

Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

Эксклюзив
Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных
  •  105718 просмотра

Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных

Эксклюзив
«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
17 сентября 2024, 15:32  •  116237 просмотра

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

Эксклюзив
Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
17 сентября 2024, 12:05  •  124787 просмотра

Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
17 сентября 2024, 07:57  •  126612 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве грабители использовали военную форму для маскировки: в полиции опровергли задержание военных

В Киеве грабители использовали военную форму для маскировки: в полиции опровергли задержание военных

  •  58449 просмотра
Реформа пенсионного обеспечения может решить проблему несправедливых выплат - Минсоцполитики

Реформа пенсионного обеспечения может решить проблему несправедливых выплат - Минсоцполитики

  •  23539 просмотра
ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель

ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель

  •  19338 просмотра
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  72642 просмотра
Удар по складу боеприпасов в тверской области: появились спутниковые фото уничтоженных арсеналов рф

Удар по складу боеприпасов в тверской области: появились спутниковые фото уничтоженных арсеналов рф

  •  20906 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  72642 просмотра
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

17 сентября 2024, 11:59  •  138386 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

17 сентября 2024, 10:52  •  137571 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

17 сентября 2024, 06:18  •  151130 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  217280 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

  •  118020 просмотра
Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

17 сентября 2024, 18:56  •  100245 просмотра
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

17 сентября 2024, 09:46  •  106286 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

17 сентября 2024, 03:07  •  109201 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

16 сентября 2024, 17:56  •  102213 просмотра
Актуальное
В Сумах прогремел взрыв, часть города обесточена - СМИ

В Сумах прогремел взрыв, часть города обесточена - СМИ

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 19:19  •  1446 просмотра

Read in English

В Сумах во время воздушной тревоги произошел взрыв, после чего часть города осталась без электроснабжения. Командование Воздушных сил предупреждало о пусках управляемых бомб.

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Как сообщает Суспільне, город частично обесточен, передает УНН.

«После взрывов в части Сум исчезло электроснабжение», - говорится в сообщении.

Ранее Командование Воздушных сил предупреждало о пусках управляемых бомб. В городе и области объявлена воздушная тревога.

рф атакувала енергетику на Сумщині: постраждали Суми і три райони, збито 16 "шахедів"17 сентября 2024, 05:59 • 33556 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
shakhed-131Шахед 131
sumyСумы