У Сумах пролунав вибух, частина міста знеструмлена - ЗМІ
Київ • УНН
У Сумах під час повітряної тривоги стався вибух, після чого частина міста залишилася без електропостачання. Командування Повітряних сил попереджало про пуски керованих бомб.
У Сумах на тлі повітряної тривоги пролунав вибух. Як повідомляє Суспільне, місто частково знеструмлене, передає УНН.
"Після вибухів у частині Сум зникло електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Раніше Командування Повітряних сил попереджало про пуски керованих бомб. У місті та області оголошена повітряна тривога.
рф атакувала енергетику на Сумщині: постраждали Суми і три райони, збито 16 "шахедів"17.09.24, 08:59 • 34578 переглядiв