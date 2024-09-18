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У Сумах встановлено причину аварії, енергетики працюють над відновленням

У Сумах встановлено причину аварії, енергетики працюють над відновленням

Київ • УНН

 • 15323 перегляди

Голова Сумської МВА повідомив, що причину аварії в Сумах встановлено. Енергетики докладають усіх зусиль для відновлення електропостачання після вибуху, який знеструмив частину міста.

У Сумах вже встановлена причина аварії. Як повідомив голова Сумської МВА Олексій Дрозденко, енергетики роблять все для відновлення, передає УНН.

"Причина аварії вже встановлена і енергетики зроблять все для відновлення! Віримо в наших енергетиків! Дякуємо!" - повідомив Дрозденко.

У Сумах пролунав вибух, частина міста знеструмлена - ЗМІ18.09.24, 22:19 • 18873 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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