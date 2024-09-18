росія завдала авіаудару по Сумах: можливі перебої з електрикою та водою
Київ • УНН
Російські війська здійснили авіаційний удар по Сумах, що призвело до знеструмлення об'єктів водоканалу. Можливі перебої з електропостачанням, аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Армія рф завдала удару по Сумах. Як повідомили в Сумській ОВА, можливі перебої з електроенергією, передає УНН.
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За даними ОВА, сьогодні росіяни вкотре здійснили авіаційний удар по обласному центру.
"Можливі перебої з електроенергією. Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Крім того, у Сумах знеструмлені всі об'єкти водоканалу.
"У зв'язку з черговим ударом ворога 18 вересня о 22:03 знеструмлені усі об'єкти водоканалу. Здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення...", - йдеться у повідомленні КП "Міськводоканал".
За даними водоканалу, першочергово запускають систему водовідведення. Через кілька годин вода подаватиметься в місто з пониженим тиском.
У Сумах встановлено причину аварії, енергетики працюють над відновленням18.09.24, 23:12 • 15323 перегляди
Нагадаємо
У Сумах під час повітряної тривоги стався вибух, після чого частина міста залишилася без електропостачання. Командування Повітряних сил попереджало про пуски керованих бомб.