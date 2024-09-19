В Харькове зафиксированы вражеские удары на открытой территории - ОВА
Киев • УНН
В Шевченковском районе Харькова зафиксированы удары на открытой территории. Информации о пострадавших нет, но есть угроза повторных ударов.
В Шевченковском районе Харькова зафиксированы удары на открытой территории. Информации о пострадавших нет, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
По предварительным данным, зафиксированы удары в Шевченковском районе Харькова на открытой территории. Информации о пострадавших не поступало.
По его словам, есть угроза повторных ударов.
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