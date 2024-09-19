На месте "прилетов" в Харькове вспыхнул пожар: Терехов о последствиях атаки рф

В Харькове на месте «прилетов» вспыхнул пожар. Кроме того, пострадали жилые дома - выбиты стекла. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

«По уточненным данным удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте «прилетов» пожар.

Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов - выбиты стекла», - сообщил Терехов.

По его словам, информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается.

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