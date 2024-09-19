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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На месте "прилетов" в Харькове вспыхнул пожар: Терехов о последствиях атаки рф

На месте "прилетов" в Харькове вспыхнул пожар: Терехов о последствиях атаки рф

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 22:00  •  946 просмотра

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В Харькове зафиксированы ракетные удары по лесополосе Шевченковского района. На месте "прилетов" возник пожар, а в окрестных жилых домах выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется.

В Харькове на месте «прилетов» вспыхнул пожар. Кроме того, пострадали жилые дома - выбиты стекла. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН

«По уточненным данным удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте «прилетов» пожар.

Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов - выбиты стекла», - сообщил Терехов.

По его словам, информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается.

У Харкові зафіксовано ворожі удари на відкритій території - ОВА18 сентября 2024, 21:20 • 3099 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков