рф ночью и утром обстреляла 9 громад Сумщины: двое погибших, есть раненые

российские войска ночью и утром 19 сентября совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Враг ударил из РСЗО, артиллерии, с использованием FPV дронов и КАБов по девяти громадам области. Из-за атаки на Краснопольскую громаду два человека погибли, еще двое - получили ранения. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Вражеским обстрелам подверглись Сумская, Бездрицкая, Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская громады. Прозвучало 38 взрывов.

Краснопольская громада: враг ударил из РСЗО (10 взрывов), артиллерии. В результате артобстрела ранены 2 гражданских лица, 2 гражданских лица погибли.

Великописаревская громада: осуществлены обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).

Николаевская громада: зафиксированы с самолета пуски КАБ (2 взрыва).

Юнаковская община: был пуск КАБ с самолета (2 взрыва).

Сумская община: осуществлен с самолета пуск КАБ (1 взрыв).

Бездрицкая громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).

Новослободская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Эсманьская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).

Белопольская община: осуществлены с самолета пуски КАБ (2 взрыва).

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