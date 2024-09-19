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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф ночью и утром обстреляла 9 громад Сумщины: двое погибших, есть раненые

рф ночью и утром обстреляла 9 громад Сумщины: двое погибших, есть раненые

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 06:13  •  9039 просмотра

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Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 38 взрывов. В Краснопольской громаде в результате артобстрела погибли 2 гражданских лица, еще 2 ранены.

российские войска ночью и утром 19 сентября совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Враг ударил из РСЗО, артиллерии, с использованием FPV дронов и КАБов по девяти громадам области. Из-за атаки на Краснопольскую громаду два человека погибли, еще двое - получили ранения. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН

Детали 

 Вражеским обстрелам подверглись Сумская, Бездрицкая, Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская громады. Прозвучало 38 взрывов.

  • Краснопольская громада: враг ударил из РСЗО (10 взрывов), артиллерии. В результате артобстрела ранены 2 гражданских лица, 2 гражданских лица погибли.
  • Великописаревская громада: осуществлены обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).
  • Николаевская громада: зафиксированы с самолета пуски КАБ (2 взрыва).
  • Юнаковская община: был пуск КАБ с самолета (2 взрыва).
  • Сумская община: осуществлен с самолета пуск КАБ (1 взрыв).
  • Бездрицкая громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
  • Новослободская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
  • Белопольская община: осуществлены с самолета пуски КАБ (2 взрыва).

Шестеро людей постраждали через ранковий удар рф по Куп'янську, у Харкові пошкоджена школа та дитячий садок 19 сентября 2024, 05:56 • 8785 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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