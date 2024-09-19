рф ночью и утром обстреляла 9 громад Сумщины: двое погибших, есть раненые
Киев • УНН
Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 38 взрывов. В Краснопольской громаде в результате артобстрела погибли 2 гражданских лица, еще 2 ранены.
российские войска ночью и утром 19 сентября совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Враг ударил из РСЗО, артиллерии, с использованием FPV дронов и КАБов по девяти громадам области. Из-за атаки на Краснопольскую громаду два человека погибли, еще двое - получили ранения. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Сумская, Бездрицкая, Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская громады. Прозвучало 38 взрывов.
- Краснопольская громада: враг ударил из РСЗО (10 взрывов), артиллерии. В результате артобстрела ранены 2 гражданских лица, 2 гражданских лица погибли.
- Великописаревская громада: осуществлены обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).
- Николаевская громада: зафиксированы с самолета пуски КАБ (2 взрыва).
- Юнаковская община: был пуск КАБ с самолета (2 взрыва).
- Сумская община: осуществлен с самолета пуск КАБ (1 взрыв).
- Бездрицкая громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
- Новослободская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
- Белопольская община: осуществлены с самолета пуски КАБ (2 взрыва).
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