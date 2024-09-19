Атака рф на Запоріжжя: троє людей постраждали, дві жінки у лікарні
Київ • УНН
Дві жінки отримали поранення під час нічного обстрілу Запорізького району. Постраждалі перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості, їхньому життю нічого не загрожує.
Дві літні жінки, які отримали поранення під час нічного ворожого удару по Запорізькому району, перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Двоє літніх жінок, які дістали поранення через нічну атаку росіян по Запорізькому району, зараз у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Кажуть, що загрози життю немає", - повідомив Федоров.
У постраждалих, з його слів, рвані та різані рани, струс головного мозку і забиття. Лікарі надають усю необхідну допомогу.
"Чоловік, який теж постраждав через ворожий обстріл, від госпіталізації відмовився", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
В результаті ворожого удару керованими авіабомбами по Запорізькій області загинула жінка.
Як повідомив Федоров, упродовж доби окупанти 161 раз обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Зокрема, війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Комишувасі, Юльївці, Григорівці, П'ятихатках, Жереб'янкам та Новодарівці. 67 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 8 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине. 80 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.