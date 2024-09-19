Атака рф на Запорожье: три человека пострадали, две женщины в больнице

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Две женщины получили ранения во время ночного обстрела Запорожского района. Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Две пожилые женщины, которые получили ранения во время ночного вражеского удара по Запорожскому району, находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Две пожилые женщины, которые получили ранения из-за ночной атаки россиян по Запорожскому району, сейчас в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Говорят, что угрозы жизни нет", - сообщил Федоров.

У пострадавших, по его словам, рваные и резаные раны, сотрясение головного мозга и ушибы. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Мужчина, который тоже пострадал из-за вражеского обстрела, от госпитализации отказался", - отметил глава ОВА.

Напомним

В результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по Запорожской области погибла женщина. 

Как сообщил Федоров, в течение суток оккупанты 161 раз обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области. В частности, войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Камышевахе, Юльевке, Григорьевке, Пятихатках, Жеребянкам и Новодаровке. 67 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 8 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе и Работино. 80 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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