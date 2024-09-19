В результаті ворожого бомбардування Запорізької області загинула жінка
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по Запорізькій області, внаслідок чого загинула одна жінка, ще дві поранені.
В результаті ворожого удару керованими авіабомбами по Запорізькій області загинула жінка. Про це у своєму Телеграм каналі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Одна жінка загинула, дві - поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району", - повідомив Федоров.
Росіяни також завдали ударів і по інших районах області.
"Росіяни щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно", - повідомив начальник ОВА.