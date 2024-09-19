В результате вражеской бомбардировки Запорожской области погибла женщина

В результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по Запорожской области погибла женщина. Об этом в своем Телеграм канале сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

"Одна женщина погибла, две - ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района", - сообщил Федоров.

Россияне также нанесли удары и по другим районам области.

"Россияне по меньшей мере четыре раза ударили по Камышеваской и Новоалександровской громадам.

Взрывной волной и обломками повреждены частные дома и имущество", - сообщил начальник ОВА.