В результате вражеской бомбардировки Запорожской области погибла женщина
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Запорожской области, в результате чего погибла одна женщина, еще две ранены.
В результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по Запорожской области погибла женщина. Об этом в своем Телеграм канале сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
"Одна женщина погибла, две - ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района", - сообщил Федоров.
Россияне также нанесли удары и по другим районам области.
"Россияне по меньшей мере четыре раза ударили по Камышеваской и Новоалександровской громадам.
Взрывной волной и обломками повреждены частные дома и имущество", - сообщил начальник ОВА.