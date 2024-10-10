Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений, больше всего на Кураховском направлении
Киев • УНН
На передовой произошло 119 боевых столкновений, самые интенсивные - на Кураховском направлении. Враг атаковал на разных участках фронта, в частности на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.
Сегодня на передовой произошло 119 боевых столкновений. На Кураховском направлении происходило больше всего боевых столкновений различной интенсивности. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении захватчики 4 раза атаковали в районе Волчанска и Тихого. Под бомбардировку попали населенные пункты Цуповка, Липцы и Слатино.
На Купянском направлении 17 раз враг штурмовал возле Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосиново, Зеленого Гая и Кругляковки.
На Лиманском направлении 18 раз агрессор бил по районам населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское. Бои продолжаются неподалеку Дружелюбовки и Новосадового.
На Краматорском направлении 7 вражеских штурмовых действий произошло в районе Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек.
На Торецком направлении противник 11 раз атаковали возле Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки.
На Покровском направлении количество боестолкновений возросло до 25. Захватчики продолжают натиск у Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки, Сухого Яра и Селидово. Основные усилия террористы сконцентрировали неподалеку Селидово, где два боестолкновения продолжаются по настоящее время.
На Кураховском направлении была зафиксирована 31 попытка захватить украинские позиции, три из которых продолжаются до сих пор. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки.
На Времовском направлении вражеские силы 6 раз штурмовали в районах Богоявленки.
Генштаб: На фронте произошло 120 боестолкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях7 октября 2024, 20:44 • 16429 просмотров