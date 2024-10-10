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Генштаб: на фронті відбулося 119 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку

Генштаб: на фронті відбулося 119 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку

Київ • УНН

 • 16602 перегляди

На передовій сталося119 бойових зіткнень, найінтенсивніші - на Курахівському напрямку. Ворог атакував на різних ділянках фронту, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.

Сьогодні на передовій відбулося 119 бойових зіткнень. На Курахівському напрямку точилося найбільше бойових зіткнень різної інтенсивності. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку загарбники 4 рази атакували в районі Вовчанська та Тихого. Під бомбардування потрапили населені пункти Цупівка, Липці та Слатине.

На Куп’янському напрямку 17 разів ворог штурмував біля Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

На Лиманському напрямку 18 разів агресор бив по районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське. Бої тривають неподалік Дружелюбівки та Новосадового.

На Краматорському напрямку 7 ворожих штурмових дій відбулося в районі Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку супротивник 11 разів атакували біля Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки.

На Покровському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 25. Загарбники продовжують натиск біля Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки, Сухого Яру та Селидового. Основні зусилля терористи сконцентрували неподалік Селидового, де два боєзіткнення тривають по цей час.

На Курахівському напрямку було зафіксовано 31 спробу захопити українські позиції, три з яких тривають дотепер. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку ворожі сили 6 разів штурмували в районах Богоявленки.

Генштаб: На фронті відбулося 120 боєзіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках07.10.24, 23:44 • 17825 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
pokrovsk-ukrainaПокровськ, Україна
lyman-ukrainaЛиман, Україна
toretskТорецьк
kurakhoveКурахове
ukrainaУкраїна
kramatorskКраматорськ
kupianskКуп'янськ
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