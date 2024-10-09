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В Донецкой области в результате атак террористов, повреждено 65 гражданских объектов, погиб 1 человек, 11 человек ранены

В Донецкой области в результате атак террористов, повреждено 65 гражданских объектов, погиб 1 человек, 11 человек ранены

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 07:55  •  8399 просмотра

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За сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены 65 гражданских объектов, в том числе 22 жилых дома, погиб 1 человек, 11 ранены.

Населенные пункты Донецкой области подверглись 13 обстрелам за сутки. Всего зафиксировано 2 078 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Пострадали 22 жилых дома, 1 человек погиб.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА и полицию Донецкой области.

Детали

Захватчики сосредоточили огонь на 7 населенных пунктах: Константиновка, Лиман, Мирноград, Селидово, поселке Цукурино, селах Дружковское, Юрковка. Известно, что за минувшие сутки: один человек погиб, 11 - ранены.

Повреждены 65 гражданских объектов, из них 22 жилых дома.

Указывается, что ссс рф атаковали в частности бомбой «ФАБ-250» с модулем УМПК.

Враг атаковал Полтавскую область тремя баллистическими ракетами, есть повреждения промышленного объекта - ОВА9 октября 2024, 06:08 • 8598 просмотров

Согласно информации Донецкой ОГА, всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Полиция зафиксировала всего 2 078 обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

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Покровский район

Кураховская громада: ранен человек, повреждены многоэтажки и частные дома.

В Мирнограде ранен человек.

Генштаб подтвердил поражение базы "ананефтепродукт" в воронежской области рф4 октября 2024, 07:16 • 16094 просмотра

В Новоэкономичном Гродовской громады повреждено складское помещение. Краматорский район.

Лиман: ранен человек, повреждены 2 дома, 5 магазинов, предприятие и 3 автомобиля.

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Константиновка: 1 человек погиб и 8 ранены, повреждены 17 многоэтажек, 2 админздания, 3 образовательных учреждения, 3 газопровода, 70 гаражей и 12 автомобилей. Бахмутский район.

В Северске повреждены 6 домов.

В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка.

В Донецкой области ликвидирован пожар после вражеского обстрела9 октября 2024, 02:50 • 14920 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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