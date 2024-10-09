В Донецкой области в результате атак террористов, повреждено 65 гражданских объектов, погиб 1 человек, 11 человек ранены
Киев • УНН
За сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены 65 гражданских объектов, в том числе 22 жилых дома, погиб 1 человек, 11 ранены.
Населенные пункты Донецкой области подверглись 13 обстрелам за сутки. Всего зафиксировано 2 078 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Пострадали 22 жилых дома, 1 человек погиб.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА и полицию Донецкой области.
Детали
Захватчики сосредоточили огонь на 7 населенных пунктах: Константиновка, Лиман, Мирноград, Селидово, поселке Цукурино, селах Дружковское, Юрковка. Известно, что за минувшие сутки: один человек погиб, 11 - ранены.
Повреждены 65 гражданских объектов, из них 22 жилых дома.
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Согласно информации Донецкой ОГА, всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Полиция зафиксировала всего 2 078 обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
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