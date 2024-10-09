Враг атаковал Полтавщину тремя баллистическими ракетами, есть повреждения промышленного объекта - ОВА
Киев • УНН
Вчера вечером российские войска осуществили ракетный удар по Полтавской области. Три баллистические ракеты повредили промышленный объект, предварительно без жертв.
Российские войска вчера вечером осуществили ракетный удар по Полтавской области тремя баллистическими ракетами, повредили промышленный объект, сообщил в среду председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин в Telegram, пишет УНН.
Вчера вечером враг атаковал Полтавщину тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области. По предварительной информации, без пострадавших
Украина сбила 21 вражеский беспилотник во время ночной атаки9 октября 2024, 05:27 • 5209 просмотров