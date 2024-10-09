Украина сбила 21 вражеский беспилотник во время ночной атаки
Киев • УНН
В ночь на 9 октября 2024 года Украина подверглась ракетному удару и атаке беспилотников. Защитники уничтожили 21 вражеский дрон в Одесской, Винницкой и Киевской областях.
Во время противовоздушного боя защитники уничтожили 21 вражеский беспилотник. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на 9 октября 2024 года Украина подверглась очередному удару со стороны врага. Три баллистические ракеты типа Искандер-М/KN-23 были запущены по территории Полтавщины, а также зафиксировано 22 атаки ударных беспилотников.
С целью отражения нападения к операции были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Следовательно, во время противовоздушного боя удалось уничтожить 21 вражеский беспилотник, которые были сбиты в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Один из вражеских БпЛА заставили вернуться в направлении террористической страны.
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