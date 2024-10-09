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Україна збила 21 ворожий безпілотник під час нічної атаки

Україна збила 21 ворожий безпілотник під час нічної атаки

Київ • УНН

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У ніч на 9 жовтня 2024 року Україна зазнала ракетного удару та атаки безпілотників. Захисники знищили 21 ворожий дрон в Одеській, Вінницькій та Київській областях.

Під час протиповітряного бою захисники знищили 21 ворожий безпілотник. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

У ніч на 9 жовтня 2024 року Україна зазнала чергового удару з боку ворога. Три балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23 були запущені по території Полтавщини, а також зафіксовано 22 атаки ударних безпілотників.

З метою відбиття нападу до операції були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України. 

Відтак, під час протиповітряного бою вдалося знищити 21 ворожий безпілотник, які були збиті в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Один із ворожих БпЛА змусили повернутися у напрямку терористичної країни.

За добу ворог втратив 1150 військових - Генштаб09.10.24, 07:54 • 15470 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
poltavska-oblastПолтавська область
odeska-oblastОдеська область
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
9k720-iskander9K720 Iskander
ukrainaУкраїна

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