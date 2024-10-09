За добу ворог втратив 1150 військових - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати противника за останню добу: 1150 військових, 4 танки, 11 ББМ, 19 артсистем. Загальні втрати агресора з початку війни сягнули 664 120 особового складу.
За останню добу агресор втратив 1150 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 09.10.24:
- Особовий склад: 664 120 (+1150).
- Танки: 8944 (+4).
- Броньовані бойові машини: 17751 (+11).
- Артилерійські системи: 19222 (+19).
- РСЗВ: 1223.
- Засоби ППО: 973.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 16718 (+31).
- Крилаті ракети: 2618.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 26240 (+55).
- Спеціальна техніка: 3385 (+12).
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛа ОТР та літаки.
Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі
Генштаб: на фронті відбулося 142 бойових зіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку08.10.24, 23:09 • 27032 перегляди