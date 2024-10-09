За сутки враг потерял 1150 военных - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях противника за последние сутки: 1150 военных, 4 танка, 11 ББМ, 19 артсистем. Общие потери агрессора с начала войны достигли 664 120 человек личного состава.
За последние сутки агрессор потерял 1150 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 09.10.24:
- Личный состав: 664 120 (+1150).
- Танки: 8944 (+4).
- Бронированные боевые машины: 17751 (+11).
- Артиллерийские системы: 19222 (+19).
- РСЗВ: 1223.
- Средства ППО: 973.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16718 (+31).
- Крылатые ракеты: 2618.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 26240 (+55).
- Специальная техника: 3385 (+12).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛа ОТР и самолеты.
Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
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