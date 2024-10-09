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За сутки враг потерял 1150 военных - Генштаб

За сутки враг потерял 1150 военных - Генштаб

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 04:54  •  8108 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил о потерях противника за последние сутки: 1150 военных, 4 танка, 11 ББМ, 19 артсистем. Общие потери агрессора с начала войны достигли 664 120 человек личного состава.

За последние сутки агрессор потерял 1150 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 09.10.24:

- Личный состав: 664 120 (+1150).

- Танки: 8944 (+4).

- Бронированные боевые машины: 17751 (+11).

- Артиллерийские системы: 19222 (+19).

- РСЗВ: 1223.

- Средства ППО: 973.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16718 (+31).

- Крылатые ракеты: 2618.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 26240 (+55).

- Специальная техника: 3385 (+12).

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛа ОТР и самолеты.
Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме

- Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб: на фронте произошло 142 боевых столкновений, горячее всего на Кураховском направлении8 октября 2024, 20:09 • 23588 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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