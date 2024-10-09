Ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами, є пошкодження промислового об'єкта - ОВА
Київ • УНН
Вчора ввечері російські війська здійснили ракетний удар по Полтавській області. Три балістичні ракети пошкодили промисловий об'єкт, попередньо без жертв.
Російські війська вчора ввечері здійснили ракетний удар по Полтавській області трьома балістичними ракетами, пошкодили промисловий об'єкт, повідомив у середу голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram, пише УНН.
Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового обʼєкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих
Україна збила 21 ворожий безпілотник під час нічної атаки09.10.24, 08:27 • 14145 переглядiв