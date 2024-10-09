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На Донеччині внаслідок атак терористів, пошкоджено 65 цивільних об’єктів, загинула 1 людина, 11 людей поранені

Київ • УНН

 • 35614 перегляди

За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.

Населені пункти Донецької області зазнали 13 обстрілів за добу. Загалом зафіксовано 2 078 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Постраждали 22 житлові будинки, 1 людина загинула.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Донецької ОВА та поліцію Донеччини.

Деталі

Загарбники зосередили вогонь на 7 населених пунктах: Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Селидове, селищі Цукурине, селах Дружківське, Юрківка. Наразі відомо, що за минулу добу: одна людина загинула, 11 – поранені.

Пошкоджено 65 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.

Вказується, що зс рф атакували зокрема бомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК.

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Відповідно до інформації Донецької ОВА, всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Поліція зафіксувала загалом 2 078 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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