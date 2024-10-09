На Донеччині внаслідок атак терористів, пошкоджено 65 цивільних об’єктів, загинула 1 людина, 11 людей поранені
Київ • УНН
За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.
Населені пункти Донецької області зазнали 13 обстрілів за добу. Загалом зафіксовано 2 078 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Постраждали 22 житлові будинки, 1 людина загинула.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Донецької ОВА та поліцію Донеччини.
Деталі
Загарбники зосередили вогонь на 7 населених пунктах: Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Селидове, селищі Цукурине, селах Дружківське, Юрківка. Наразі відомо, що за минулу добу: одна людина загинула, 11 – поранені.
Пошкоджено 65 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.
Вказується, що зс рф атакували зокрема бомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК.
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