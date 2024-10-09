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На Донеччині ліквідовано пожежу після ворожого обстрілу

На Донеччині ліквідовано пожежу після ворожого обстрілу

Київ • УНН

 • 47249 перегляди

У Костянтинівці Краматорського району вдалося загасити пожежу, спричинену ворожим ударом 6 жовтня. Рятувальники боролися з вогнем кілька днів, остаточно ліквідувавши його 8 жовтня.

На Донеччині вдалося локалізувати пожежу, яка виникла кілька днів тому через ворожий обстріл. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

6 жовтня ворожі війська завдали удару по Костянтинівці Краматорського району, влучивши в 4-поверхову адміністративну будівлю. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яка охопила покрівлю та перекриття будівлі.

Рятувальники 16 державного пожежно-рятувального загону оперативно прибули на місце події. Після 6 годин зусиль їм вдалося локалізувати вогонь, але через постійну загрозу нових обстрілів гасіння було призупинено.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише 8 жовтня о 14:15. Площа, охоплена вогнем, становила 1300 квадратних метрів.

На Донеччині триває масштабна пожежа площею 5000 га: ситуація на межі НС державного рівня03.09.24, 15:44 • 27444 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
ukrainaУкраїна
kostiantynivkaКостянтинівка
kramatorskКраматорськ

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