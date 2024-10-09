На Донеччині ліквідовано пожежу після ворожого обстрілу
Київ • УНН
У Костянтинівці Краматорського району вдалося загасити пожежу, спричинену ворожим ударом 6 жовтня. Рятувальники боролися з вогнем кілька днів, остаточно ліквідувавши його 8 жовтня.
На Донеччині вдалося локалізувати пожежу, яка виникла кілька днів тому через ворожий обстріл. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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6 жовтня ворожі війська завдали удару по Костянтинівці Краматорського району, влучивши в 4-поверхову адміністративну будівлю. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яка охопила покрівлю та перекриття будівлі.
Рятувальники 16 державного пожежно-рятувального загону оперативно прибули на місце події. Після 6 годин зусиль їм вдалося локалізувати вогонь, але через постійну загрозу нових обстрілів гасіння було призупинено.
Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише 8 жовтня о 14:15. Площа, охоплена вогнем, становила 1300 квадратних метрів.
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