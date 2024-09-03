На Донеччині триває масштабна пожежа площею 5000 га: ситуація на межі НС державного рівня

У Святогір'ї триває ліквідація пожежі, яка зайнялася через ворожий обстріл. Вогонь вдалось загасити на площі 1200 га, але загальна площа пожежі значно більше. В ОВА припускають, що надзвичайна ситуація може досягти складності державного рівня.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Деталі

На Донеччині триває масштабна пожежа загальною площею близько 5000 га. Пожежа зайнялася через ворожий обстріл і поширилися на прилеглі населені пункти.

Наслідки, що відомі на цей час: пошкоджено вогнем 32 приватні будинки, 8 автівок і автопричіп.

Ліквідація наслідків пожежі у Святогір'ї — головне питання на сьогоднішньому засіданні регіональної комісії з ТЕБ і НС Донецької області – інформує відомство.

Згідно з офіційною інформацією, вогонь вже вдалось загасити на площі 1200 га. До робіт залучені 128 людей, 34 одиниці техніки, БПЛА, пожежний потяг, також допомагають військові.

Постраждалим запропонована евакуація, надані необхідні побутові речі та продукти харчування.

Пожежа класифікована як НС природного характеру місцевого рівня. Разом з тим, НС може бути перекваліфіковано, як складову надзвичайної ситуації воєнного характеру державного рівня.

Нагадаємо

УНН передавав, що лісова пожежа охопила близько 5 тисяч га на Донеччині та Харківщині. Знищено понад 150 приватних будинків, евакуйовано близько 200 людей, є постраждалі. До гасіння залучено понад 700 вогнеборців.