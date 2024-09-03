Масштабна лісова пожежа охопила близько 5 тисяч га на Донеччині та Харківщині
Київ • УНН
Лісова пожежа охопила близько 5 тисяч га на Донеччині та Харківщині. Знищено понад 150 приватних будинків, евакуйовано близько 200 людей, є постраждалі. До гасіння залучено понад 700 вогнеборців.
Масштабна лісова пожежа охопила близько 5 тисяч га у Донецькій та Харківській областях, знищено понад 150 приватних будинків, проведено евакуацію, є постраждалі, до гасіння залучено понад 700 вогнеборців, 2 пожежних потяги, повідомили у ДСНС у вівторок, пише УНН.
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"Масштабна лісова пожежа на Донеччині та Харківщині: вогонь пройшов близько 5 тисяч га, знищено чималу площу лісу та понад 150 приватних будинків. Суха спекотна погода та сильний вітер сприяють поширенню полум'я, а також спричиняють детонацію вибухових пристроїв, залишених ворогом", - вказали у ДСНС у соцмережах.
На Харківщині, як вказано, постраждала 69-річна жінка, а внаслідок детонації одного з ВНП поранення отримав рятувальник ДСНС.
Рішенням місцевої комісії ТЕБ та НС організовано евакуацію жителів села Студенок. Наразі за підтримки представників місцевого самоврядування, поліцейських та рятувальників евакуювали уже близько 200 людей.
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На території Донецької області, як повідомляється, ліквідовано пожежі 32 будинків та 8 господарчих споруд, проведено евакуацію 3 осіб.
До пожежогасіння залучені сили та засоби гарнізонів ДСНС з кількох областей, зокрема понад 700 вогнеборців та майже 200 одиниць техніки, піротехнічні розрахунки, а також 2 пожежних потяги.
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