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Масштабна лісова пожежа охопила близько 5 тисяч га на Донеччині та Харківщині

Масштабна лісова пожежа охопила близько 5 тисяч га на Донеччині та Харківщині

Київ • УНН

 • 13064 перегляди

Лісова пожежа охопила близько 5 тисяч га на Донеччині та Харківщині. Знищено понад 150 приватних будинків, евакуйовано близько 200 людей, є постраждалі. До гасіння залучено понад 700 вогнеборців.

Масштабна лісова пожежа охопила близько 5 тисяч га у Донецькій та Харківській областях, знищено понад 150 приватних будинків, проведено евакуацію, є постраждалі, до гасіння залучено понад 700 вогнеборців, 2 пожежних потяги, повідомили у ДСНС у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Масштабна лісова пожежа на Донеччині та Харківщині: вогонь пройшов близько 5 тисяч га, знищено чималу площу лісу та понад 150 приватних будинків. Суха спекотна погода та сильний вітер сприяють поширенню полум'я, а також спричиняють детонацію вибухових пристроїв, залишених ворогом", - вказали у ДСНС у соцмережах.

На Харківщині, як вказано, постраждала 69-річна жінка, а внаслідок детонації одного з ВНП поранення отримав рятувальник ДСНС.

Рішенням місцевої комісії ТЕБ та НС організовано евакуацію жителів села Студенок. Наразі за підтримки представників місцевого самоврядування, поліцейських та рятувальників евакуювали уже близько 200 людей.

На Харківщині триває масштабна пожежа: проведено евакуацію, постраждали місцева жителька та рятувальник03.09.24, 10:15 • 11850 переглядiв

На території Донецької області, як повідомляється, ліквідовано пожежі 32 будинків та 8 господарчих споруд, проведено евакуацію 3 осіб.

До пожежогасіння залучені сили та засоби гарнізонів ДСНС з кількох областей, зокрема понад 700 вогнеборців та майже 200 одиниць техніки, піротехнічні розрахунки, а також 2 пожежних потяги.

Масштабна пожежа у нацпарку "Святі гори" знищила 1500 га лісу, вогонь перекинувся на будинки - Міндовкілля02.09.24, 10:48 • 19207 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП

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