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Масштабна пожежа у нацпарку "Святі гори" знищила 1500 га лісу, вогонь перекинувся на будинки - Міндовкілля

Масштабна пожежа у нацпарку "Святі гори" знищила 1500 га лісу, вогонь перекинувся на будинки - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 19207 перегляди

У Донецькій області триває ліквідація пожежі в НПП "Святі Гори", яка знищила 1500 га лісу. З початку вторгнення рф, у парку випалено 9,5 тис. га, а збитки оцінюються у 16 млрд грн.

У Донецькій області пожежа в національному природному парку "Святі Гори" знищила 1500 га лісу та перекинулася на житлові будинки найближчих сіл, з початку вторгнення рф у парку випалено 9,5 тис. га, а збитки оцінюються у 16 млрд грн, повідомили у Міндовкілля у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Триває ліквідація масштабної пожежі на заповідних територіях НПП "Святі Гори". Вогонь спалив 1500 гектарів лісу і перекинувся на житлові будинки найближчих сіл", - ідеться у повідомленні.

Пожежу, як вказано, локалізують та гасять зусиллями органів ДСНС, працівників нацпарку та ЗСУ.

З початку повномаштабного вторгнення, за даними Міндовкілля, близько 9,5 тисячі гектарів лісу нацпарку "Святі Гори" випалено вогнем війни.

"10 тисяч гектарів - потребує обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів. За попередніми підрахунками, орієнтовна шкода довкіллю нацпарку "Святі Гори", завдана окупантами - понад 16 мільярдів гривень", - вказали у міністерстві.

Займається по 100 га на добу: на окупованій Луганщині вирують лісові пожежі05.08.24, 15:54 • 24377 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП

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