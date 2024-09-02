Масштабный пожар в нацпарке "Святые горы" уничтожил 1500 га леса, огонь перекинулся на дома - Минприроды

В Донецкой области пожар в национальном природном парке "Святые Горы" уничтожил 1500 га леса и перекинулся на жилые дома ближайших сел, с начала вторжения рф в парке выжжено 9,5 тыс. га, а убытки оцениваются в 16 млрд грн, сообщили в Минприроды в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Продолжается ликвидация масштабного пожара на заповедных территориях НПП "Святые Горы". Огонь сжег 1500 гектаров леса и перекинулся на жилые дома ближайших сел", - говорится в сообщении.

Пожар, как указано, локализуют и тушат усилиями органов ГСЧС, работников нацпарка и ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения, по данным Минприроды, около 9,5 тысячи гектаров леса нацпарка "Святые Горы" выжжено огнем войны.

"10 тысяч гектаров - требует обследования и обезвреживания взрывоопасных предметов. По предварительным подсчетам, ориентировочный ущерб окружающей среде нацпарка "Святые Горы", нанесенный оккупантами - более 16 миллиардов гривен", - указали в министерстве.

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