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На Харківщині триває масштабна пожежа: проведено евакуацію, постраждали місцева жителька та рятувальник

На Харківщині триває масштабна пожежа: проведено евакуацію, постраждали місцева жителька та рятувальник

Київ • УНН

 • 11850 перегляди

До гасіння пожежі у селі Студенок залучено 275 рятувальників та 77 одиниць техніки з кількох областей. Евакуйовано близько 200 місцевих жителів, постраждали дві людини.

У селі Студенок у Харківській області триває ліквідація масштабної пожежі, залучено рятувальників та техніку з кількох областей, евакуйовано близько 200 місцевих жителів, постраждали дві людини, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

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"Щодо ліквідації пожежі у селі Студенок. Розгорнуті додаткові сили ДСНС. До гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської області, Дніпропетровської області, Черкаській області", - вказав Синєгубов у Telegram. 

З його слів, усього залучень 77 одиниць техніки 275 осіб особового складу.

"Співробітники громади, Нацполу, ДСНС, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА здійснили евакуацію близько 200 місцевих мешканців. Постраждали дві людини: жінка - місцева мешканка та співробітник ДСНС", - зазначив Синєгубов.

Як вказав голова ОВА, евакуйоване населення забезпечили продуктами харчування та питною водою, частина людей виїхали власним транспортом. Постраждалі, за його словами, отримують медичну допомогу.

"Ліквідація триває", - зазначив Синєгубов.

На Харківщині спалахнула масштабна лісова пожежа: вогонь перекинувся на село 02.09.24, 20:30 • 15783 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП

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