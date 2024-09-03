На Харківщині триває масштабна пожежа: проведено евакуацію, постраждали місцева жителька та рятувальник
Київ • УНН
До гасіння пожежі у селі Студенок залучено 275 рятувальників та 77 одиниць техніки з кількох областей. Евакуйовано близько 200 місцевих жителів, постраждали дві людини.
У селі Студенок у Харківській області триває ліквідація масштабної пожежі, залучено рятувальників та техніку з кількох областей, евакуйовано близько 200 місцевих жителів, постраждали дві людини, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Щодо ліквідації пожежі у селі Студенок. Розгорнуті додаткові сили ДСНС. До гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської області, Дніпропетровської області, Черкаській області", - вказав Синєгубов у Telegram.
З його слів, усього залучень 77 одиниць техніки 275 осіб особового складу.
"Співробітники громади, Нацполу, ДСНС, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА здійснили евакуацію близько 200 місцевих мешканців. Постраждали дві людини: жінка - місцева мешканка та співробітник ДСНС", - зазначив Синєгубов.
Як вказав голова ОВА, евакуйоване населення забезпечили продуктами харчування та питною водою, частина людей виїхали власним транспортом. Постраждалі, за його словами, отримують медичну допомогу.
"Ліквідація триває", - зазначив Синєгубов.
На Харківщині спалахнула масштабна лісова пожежа: вогонь перекинувся на село 02.09.24, 20:30 • 15783 перегляди