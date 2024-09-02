На Харківщині спалахнула масштабна лісова пожежа: вогонь перекинувся на село
Київ • УНН
У Харківській області горить 1200 га лісу, вогонь дійшов до села Студенок. Евакуйовано понад 200 жителів, на місці працюють рятувальники, залучаються додаткові ресурси з інших областей.
В Ізюмському районі на Харківщині сталась масштабна лісова пожежа. Вогонь розповсюдився на село Студенок. Про це заяви голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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У Оскільській ТГ Ізюмського району триває масштабна пожежа, горять лісові насадження на площі близько 1200 га. Вогонь розповсюдився на село Студенок. Проводимо евакуацію жителів. Кількість евакуйованих станом на зараз — понад 200 людей
За його словами, на місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА.
Також влада залучає додаткові ресурси для ліквідації пожежі із інших областей.
Нагадаємо
У Донецькій області спалахнула велика лісова пожежа в НПП "Святі гори". Рятувальники локалізували поширення вогню на 1200 га, використовуючи тактичного робота Magirus Wolf С1.