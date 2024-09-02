На Донеччині масштабна лісова пожежа: щоб зупинити вогонь, залучений тактичний робот
Київ • УНН
У Донецькій області спалахнула велика лісова пожежа в НПП "Святі гори". Рятувальники локалізували поширення вогню на 1200 га, використовуючи тактичного робота Magirus Wolf С1.
У Донецькій області вогнеборці локалізували поширення полум’я на площі близько 2000 кв. м., але поширенню вогню сприяє погода та сильний вітер. Передає УНН із посиланням на ДСНС України.
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На території Національного природного парку "Святі гори" у Донецькій області спалахнула масштабна лісова пожежа. Для боротьби з вогнем залучені значні сили та засоби, здійснюється аеророзвідка. Щоб локалізувати територію пожежі, рятувальниками залучений тактичний робот Magirus Wolf С1.
Втім посушлива погода та сильний поривчастий вітер сприяли швидкому поширенню вогню на великі площі.
Повідомлялось, що рятувальникам вдалось локалізувати згоряння 20 приватних житлових будинків на площі близько 2000 кв. м.
Станом на ранок 2 вересня лісову пожежу локалізовано на орієнтовній площі 1200 га. Надзвичайники чергують біля населених пунктів вздовж лісового масиву.
Нагадаємо
УНН передавав, що київські рятувальники працюють у різних районах столиці після ворожої атаки. Ліквідовано пожежі автомобілів, складу, пункту прийому вторсировини та пошкодження котельні освітнього закладу.
У Харківській області зафіксовано масштабну пожежу, яка охопила 3,5 тисячі гектарів. Погасити її на сьогодні майже не можливо, оскільки території заміновані.