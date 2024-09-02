В Донецкой области масштабный лесной пожар: чтобы остановить огонь, привлечен тактический робот

В Донецкой области пожарные локализовали распространение пламени на площади около 2000 кв. м., но распространению огня способствует погода и сильный ветер. Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

На территории Национального природного парка «Святые горы» в Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар. Для борьбы с огнем привлечены значительные силы и средства, осуществляется аэроразведка. Чтобы локализовать территорию пожара, спасателями привлечен тактический робот Magirus Wolf С1.

Впрочем засушливая погода и сильный порывистый ветер способствовали быстрому распространению огня на большие площади.

Сообщалось, что спасателям удалось локализовать сгорание 20 частных жилых домов на площади около 2000 кв. м.

По состоянию на утро 2 сентября лесной пожар локализован на ориентировочной площади 1200 га. Чрезвычайники дежурят возле населенных пунктов вдоль лесного массива.

Напомним,

УНН передавал, что киевские спасатели работают в разных районах столицы после вражеской атаки. Ликвидированы пожары автомобилей, склада, пункта приема вторсырья и повреждения котельной образовательного учреждения.

В Харьковской области зафиксирован масштабный пожар, который охватил 3,5 тысячи гектаров. Погасить его на сегодня почти невозможно, поскольку территории заминированы.