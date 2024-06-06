На Харківщині масштабна лісова пожежа, зупинити її майже не можливо через замінування
Київ • УНН
У Харківській області масштабну лісову пожежу площею 3500 гектарів практично неможливо загасити через те, що територія замінована.
У Харківській області зафіксовано масштабну пожежу, яка охопила 3,5 тисячі гектарів. Погасити її на сьогодні майже не можливо, оскільки території заміновані. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
Деталі
Стрілець повідомив, що в Україні третина лісу вражена війною – це мінування, вплив на відповідні дерева через вибухи, шматки снарядів які розриваються й через пожежі.
Станом на вчора ми маємо зафіксовану величезну пожежу 3,5 тисячі гектарів – це рекордні якісь цифри. Це Харківщина, це територія наближена до ведення бойових дій. На жаль погасити цю пожежу, зупинити на сьогодні майже не можливо, оскільки території заміновані,
За його словами, лісничі та працівники ДСНС щодня працюють, щоб ця пожежа не поширювалася.
Але на жаль зробити якісь активні заходи, щоб зупинити це неможливо абсолютно. Відповідно завдання сьогодні забезпечити контроль над цією ситуацією. Можу сказати, що пожежонебезпечний період й постійні обстріли тих територій тільки провокують нові й нові локальні пожежі. Там, де можливо їх зупинити, вони будуть зупинені, в інших випадках будуть шукатися швидкі заходи,
Він додав, що під швидкими заходами йдеться про використання спеціальних смуг, рубки та проріджування, які заважають вогню перекинутися на сусідні ділянки.
Доповнення
6 червня Головне управління ДСНС України у Харківській області повідомляло, що на Харківщині триває гасіння 1-ї масштабної лісової пожежі, площа якої сягає близько 3450 га. Залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 48 рятувальників ДСНС, а також 3 одиниці техніки і 6 працівників лісового господарства.
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