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Мобілізація надзвичайників: Кабмін схвалив постанову про бронювання не більш як 50% працівників ДСНС

Мобілізація надзвичайників: Кабмін схвалив постанову про бронювання не більш як 50% працівників ДСНС

Київ • УНН

 • 23446 перегляди

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що дозволяє мобілізовувати до 50% співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, прокуратури, Бюро економічної безпеки та інших державних служб.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою передбачає бронювання частини  працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що бронювання працівників ДСНС передбачається в обсягах не більше 50 відсотків.

Окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установах судової системи та органах досудового розслідування. Їх також можна забронювати до 50%.

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Контекст

Днями на сайті Кабміну з'явилась петиція, із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. За 4 дні вона набрала необхідні 25 тис. голосів для її розгляду урядом.

Нагадаємо

У вівторок, 4 червня народні депутати викликали до Верховної Ради міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ситуації з бронюванням працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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