Мобілізація надзвичайників: Кабмін схвалив постанову про бронювання не більш як 50% працівників ДСНС
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що дозволяє мобілізовувати до 50% співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, прокуратури, Бюро економічної безпеки та інших державних служб.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою передбачає бронювання частини працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що бронювання працівників ДСНС передбачається в обсягах не більше 50 відсотків.
Окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установах судової системи та органах досудового розслідування. Їх також можна забронювати до 50%.
Контекст
Днями на сайті Кабміну з'явилась петиція, із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. За 4 дні вона набрала необхідні 25 тис. голосів для її розгляду урядом.
Нагадаємо
У вівторок, 4 червня народні депутати викликали до Верховної Ради міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ситуації з бронюванням працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.