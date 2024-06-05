Мобилизация чрезвычайников: Кабмин одобрил постановление о бронировании не более 50% работников ГСЧС

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым предусматривает бронирование части работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

детали

Отмечается, что бронирование работников ГСЧС предусматривается в объемах не более 50 процентов.

Кроме спасателей, правительство ограничило бронирование сотрудников Нацполиции, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, судов, учреждениях судебной системы и органах досудебного расследования. Их также можно забронировать до 50%.

Контекст

На днях на сайте кабмина появилась петиция, с призывом обеспечить бронирование от мобилизации для всего личного состава пожарной охраны и Службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. За 4 дня она набрала необходимые 25 тыс. голосов для ее рассмотрения правительством.

Напомним

Во вторник, 4 июня народные депутаты вызвали в Верховную Раду министра внутренних дел Игоря Клименко по ситуации с бронированием работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.