Бронювання працівників ДСНС: депутати викликали до парламенту очільника МВС Клименка
Київ • УНН
Народні депутати України викликали міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка до Верховної Ради для роз'яснень у ситуації бронювання працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Народні депутати викликали до Верховної Ради міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо бронювання працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, яких примушують переводитися в поліцію, погрожуючи мобілізацією. Про це пише УНН з посиланням на народних депутатів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка.
Деталі
Те, що зараз відбувається з бронюванням рятувальників ДСНС та незаконним тиском на них - просто абсурд. Щойно на мою вимогу Рада проголосувала за те, щоб викликати міністра МВС Клименка. Нехай прийде і все пояснить
Нардеп Железняк повідомив, що за відповідне рішення проголосували 165 народних депутатів.
Доповнення
Раніше Гончаренко повідомляв, що влада планує мобілізувати працівників ДСНС. Повідомлялося, МВС веде приховану мобілізацію рятувальників: аби уникнути громадського осуду та розголосу, працівників ДСНС примусово змушують писати рапорти або на перехід до Нацполіції, або на звільнення.
На тлі нового закону про мобілізацію в мережі заговорили про те, що частина працівників ДСНС втратила "бронювання". На сайті Кабінету міністрів України вже з'явилась петиція із закликом повернути "бронь" для всіх надзвичайників.
Відповідна петиція за 4 дні набрала вже понад 30 тис. голосів, при необхідних 25 тис.