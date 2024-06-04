Бронирование работников ГСЧС: депутаты вызвали в парламент главу МВД Клименко
Киев • УНН
Народные депутаты Украины вызвали министра внутренних дел Игоря Клименко в Верховную Раду для разъяснений в ситуации бронирования работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Народные депутаты вызвали в Верховную Раду министра внутренних дел Игоря Клименко относительно бронирования работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которых заставляют переводиться в полицию, угрожая мобилизацией. Об этом пишет УНН со ссылкой на народных депутатов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка.
Детали
То, что сейчас происходит с бронированием спасателей ГСЧС и незаконным давлением на них - просто абсурд. Только что по моему требованию Рада проголосовала за то, чтобы вызвать министра МВД Клименко. Пусть придет и все объяснит
Нардеп Железняк сообщил, что за соответствующее решение проголосовали 165 народных депутатов.
Дополнение
Ранее Гончаренко сообщал, что власть планирует мобилизовать работников ГСЧС. Сообщалось, МВД ведет скрытую мобилизацию спасателей: чтобы избежать общественного осуждения и огласки, работников ГСЧС принудительно заставляют писать рапорты либо на переход в Нацполицию, либо на увольнение.
На фоне нового закона о мобилизации в Сети заговорили о том, что часть работников ГСЧС потеряла "бронирование". На сайте Кабинета Министров Украины уже появилась петиция с призывом вернуть "бронь" для всех чрезвычайников.
Соответствующая петиция за 4 дня набрала уже более 30 тыс. голосов, при необходимых 25 тыс.
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