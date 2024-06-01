Мобілізація в Україні: на сайті Кабміну зареєстрували петицію щодо бронювання для працівників ДСНС
Київ • УНН
На сайті Кабінету міністрів України вже з'явилась петиція із закликом повернути "бронь" для всіх надзвичайників. Авторка документа каже, що сьогодні "бронь з частини бійців знята".
На тлі нового закону про мобілізацію в мережі заговорили про те, що частина працівників ДСНС втратила "бронювання". На сайті Кабінету міністрів України вже з'явилась петиція із закликом повернути "бронь" для всіх надзвичайників, пише УНН.
Деталі
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що влад планує мобілізувати працівників ДСНС. За його словами це "божевільне рішення", адже надзвичайники рятують життя після обстрілів, гасять пожежі.
Тим часом на сайті Кабміну з'явились петиція, авторка якої пропонує встановити бронь для рятувальників та пожежників.
Звертаємося до вас по причині зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь з частини бійців знята
Авторка відзначає, що надзвичайники мають важливу місію в тилу. За її словами, працівники ДСНС здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності.
Бракує працівників: через мобілізацію у столичній підземці збільшать інтервали руху поїздів30.05.24, 13:57 • 20460 переглядiв
Варто зауважити, що петиція менш ніж за добу зібрала понад 20 тисяч підписів, при необхідних 25 000 для її розгляду.
Нагадаємо
У Bloomberg заявили, що мобілізація, яка необхідна Україні для протистояння у війні проти рф - підриває продуктивність підприємств у тилу. Все більше підприємців зустрічаються з дефіцитом робочої сили на ринку праці.