Мобилизация в Украине: на сайте Кабмина зарегистрировали петицию о бронировании для работников ГСЧС

На фоне нового закона о мобилизации в Сети заговорили о том, что часть работников ГСЧС потеряла "бронирование". На сайте Кабинета Министров Украины уже появилась петиция с призывом вернуть "бронь" для всех чрезвычайников, пишет УНН.

Детали

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что влад планирует мобилизовать работников ГСЧС. По его словам это "сумасшедшее решение", ведь чрезвычайники спасают жизни после обстрелов, тушат пожары.

Тем временем на сайте кабмина появились петиция, автор которой предлагает установить бронь для спасателей и пожарных.

Обращаемся к вам по причине снятия брони и мобилизации спасателей, личного состава пожарной охраны, Службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. На данный момент бронь с части бойцов снята - говорится в тексте петиции.

Автор отмечает, что чрезвычайные имеют важную миссию в тылу. По ее словам, работники ГСЧС осуществляют гарантирование и обеспечение государством конституционных прав граждан на защиту жизни, здоровья и собственности.

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Стоит заметить, что петиция менее чем за сутки собрала более 20 тысяч подписей, при необходимых 25 000 для ее рассмотрения.

Напомним

В Bloomberg заявили, что мобилизация, которая необходима Украине для противостояния в войне против рф - подрывает производительность предприятий в тылу. Все больше предпринимателей сталкиваются с нехваткой рабочей силы на рынке труда.