На Харьковщине масштабный лесной пожар, остановить его почти невозможно из-за заминирования

В Харьковской области зафиксирован масштабный пожар, охвативший 3,5 тысячи гектаров. Погасить ее на сегодня почти невозможно, поскольку территории заминированы. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире телемарафона в четверг, передает Корреспондент УНН.

Детали

Стрелок сообщил, что в Украине треть леса поражена войной – это минирование, воздействие на соответствующие деревья из-за взрывов, куски снарядов которые разрываются и из-за пожаров.

По состоянию на вчера мы имеем зафиксированный огромный пожар 3,5 тысячи гектаров – это рекордные какие-то цифры. Это Харьковщина, это территория приближенная к ведению боевых действий. К сожалению погасить этот пожар, остановить на сегодня почти невозможно, поскольку территории заминированы, - рассказал стрелок.

По его словам, лесничие и работники ГСЧС ежедневно работают, чтобы этот пожар не распространялся.

Но к сожалению предпринять какие-то активные меры, чтобы остановить это невозможно абсолютно. Соответственно задача сегодня обеспечить контроль над этой ситуацией. Могу сказать, что пожароопасный период и постоянные обстрелы тех территорий только провоцируют новые и новые локальные пожары. Там, где возможно их остановить, они будут остановлены, в других случаях будут искать ся быстрые меры, - сказал стрелок.

Он добавил, что под быстрыми мерами речь идет об использовании специальных полос, рубки и прореживания, которые мешают огню перекинуться на соседние участки.

Дополнение

6 июня Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области сообщало, что на Харьковщине продолжается тушение 1-го масштабного лесного пожара, площадь которого достигает около 3450 га. Привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 48 спасателей ГСЧС, а также 3 единицы техники и 6 работников лесного хозяйства.

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