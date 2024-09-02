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Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки в Києві

Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки в Києві

Київ • УНН

 • 69099 перегляди

Київські рятувальники працюють у різних районах столиці після ворожої атаки. Ліквідовано пожежі автомобілів, складу, пункту прийому вторсировини та пошкодження котельні освітнього закладу.

Київські рятувальники працюють у різних районах столиці, аби ліквідувати наслідки ворожої атаки. Про це повідомляє МВС України, передає УНН.

Деталі

У Святошинському районі горіли 4 автомобілі, пожежу ліквідували. За іншою адресою горить двоповерхова будівля складського приміщення на площі 700 кв. м.

Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро. Горів пункт приймання вторсировини.

У Голосіївському районі пошкоджено корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу ліквідовано.

У Шевченківському районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.  

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У двох районах Києва пошкоджено будівлі через падіння уламків ракет02.09.24, 05:58 • 56861 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКиїв

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