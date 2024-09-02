Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки в Києві
Київ • УНН
Київські рятувальники працюють у різних районах столиці після ворожої атаки. Ліквідовано пожежі автомобілів, складу, пункту прийому вторсировини та пошкодження котельні освітнього закладу.
Київські рятувальники працюють у різних районах столиці, аби ліквідувати наслідки ворожої атаки. Про це повідомляє МВС України, передає УНН.
Деталі
У Святошинському районі горіли 4 автомобілі, пожежу ліквідували. За іншою адресою горить двоповерхова будівля складського приміщення на площі 700 кв. м.
Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро. Горів пункт приймання вторсировини.
У Голосіївському районі пошкоджено корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу ліквідовано.
У Шевченківському районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.
У двох районах Києва пошкоджено будівлі через падіння уламків ракет02.09.24, 05:58 • 56861 перегляд