У двох районах Києва пошкоджено будівлі через падіння уламків ракет
Київ • УНН
У Голосіївському та Святошинському районах Києва зафіксовано пошкодження нежитлових будівель внаслідок падіння уламків ракет. Оперативні служби прямують на місця подій для уточнення інформації та надання допомоги.
У двох районах Києва внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано пошкодження нежитлових будівель. Про це повідомляє в Телеграмі КМВА, передає УНН
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"Унаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. За попередньою інформацією є пошкодження нежитлової забудови. Дані уточнюються", - поінформував очільник КМВа Сергій Попко.
За його даними, у Святошинському районі уламки пошкодили нежитлові приміщення.
"Оперативні служби слідують на місця пригод", - наголосив посадовець.
У Києві прогриміли вибухи02.09.24, 05:28 • 110935 переглядiв