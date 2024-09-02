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У двох районах Києва пошкоджено будівлі через падіння уламків ракет

У двох районах Києва пошкоджено будівлі через падіння уламків ракет

Київ • УНН

 • 56861 перегляди

У Голосіївському та Святошинському районах Києва зафіксовано пошкодження нежитлових будівель внаслідок падіння уламків ракет. Оперативні служби прямують на місця подій для уточнення інформації та надання допомоги.

 У двох районах Києва внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано пошкодження нежитлових будівель. Про це повідомляє в Телеграмі КМВА, передає УНН

Деталі

"Унаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. За попередньою інформацією є пошкодження нежитлової забудови. Дані уточнюються", - поінформував очільник КМВа Сергій Попко.

За його даними, у Святошинському районі уламки пошкодили нежитлові приміщення.

"Оперативні служби слідують на місця пригод", - наголосив посадовець.

У Києві прогриміли вибухи02.09.24, 05:28 • 110935 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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