В двух районах Киева повреждены здания из-за падения обломков ракет

В двух районах Киева в результате падения обломков ракет зафиксированы повреждения нежилых зданий. Об этом сообщает в Телеграмме КГВА, передает УНН

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«В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. По предварительной информации есть повреждения нежилой застройки. Данные уточняются», - сообщил глава КГГА Сергей Попко.

По его данным, в Святошинском районе обломки повредили нежилые помещения.

«Оперативные службы следуют на места происшествий», - подчеркнул чиновник.

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