В двух районах Киева повреждены здания из-за падения обломков ракет
Киев • УНН
В Голосеевском и Святошинском районах Киева зафиксировано повреждение нежилых зданий в результате падения обломков ракет. Оперативные службы направляются на места событий для уточнения информации и оказания помощи.
В двух районах Киева в результате падения обломков ракет зафиксированы повреждения нежилых зданий. Об этом сообщает в Телеграмме КГВА, передает УНН
Детали
«В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. По предварительной информации есть повреждения нежилой застройки. Данные уточняются», - сообщил глава КГГА Сергей Попко.
По его данным, в Святошинском районе обломки повредили нежилые помещения.
«Оперативные службы следуют на места происшествий», - подчеркнул чиновник.
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