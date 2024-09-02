У Києві прогриміли вибухи
Київ • УНН
У Києві та передмісті прозвучали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків крилатих ракет, повідомляє КМВА.
У Києві та передмісті прозвучали вибухи, повідомляє кореспондент УНН. У міста та області оголошена повітряна тривога.
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Раніше в КМВА повідомили, що повітряна тривога у Києві повʼязана з ракетною небезпекою через загрозу пусків крилатих ракет!
У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги26.08.24, 07:57 • 41832 перегляди