У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Київ • УНН
У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області триває повітряна тривога, мешканців закликають залишатися в укриттях та не публікувати фото чи відео наслідків у соцмережах.
У Кропивницькому було чутно звуки вибухів, про що повідомляють кореспонденти Суспільного. Наразі в області триває повітряна тривога, передає УНН.
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Мешканців закликають залишатися в укриттях, зберігати спокій і не публікувати фото чи відео можливих наслідків вибухів у соціальних мережах.
На Вінниччині пролунали вибухи26.08.24, 07:55 • 40634 перегляди