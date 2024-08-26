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У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 41840 перегляди

У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області триває повітряна тривога, мешканців закликають залишатися в укриттях та не публікувати фото чи відео наслідків у соцмережах.

У Кропивницькому було чутно звуки вибухів, про що повідомляють кореспонденти Суспільного. Наразі в області триває повітряна тривога, передає УНН

Деталі

Мешканців закликають залишатися в укриттях, зберігати спокій і не публікувати фото чи відео можливих наслідків вибухів у соціальних мережах.

На Вінниччині пролунали вибухи26.08.24, 07:55 • 40634 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна

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