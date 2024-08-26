В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Киев • УНН
В Кропивницком слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного. В области продолжается воздушная тревога, жителей призывают оставаться в укрытиях и не публиковать фото или видео последствий в соцсетях.
В Кропивницком были слышны звуки взрывов, о чем сообщают корреспонденты Общественного. Сейчас в области продолжается воздушная тревога, передает УНН.
Детали
Жителей призывают оставаться в укрытиях, сохранять спокойствие и не публиковать фото или видео возможных последствий взрывов в социальных сетях.
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