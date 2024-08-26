В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Кропивницком были слышны звуки взрывов, о чем сообщают корреспонденты Общественного. Сейчас в области продолжается воздушная тревога, передает УНН.

Детали

Жителей призывают оставаться в укрытиях, сохранять спокойствие и не публиковать фото или видео возможных последствий взрывов в социальных сетях.

На Вінниччині пролунали вибухи