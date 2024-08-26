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Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

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Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

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09:27 • 88540 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

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24 березня, 15:27 • 141539 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 182584 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

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24 березня, 11:21 • 142006 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 128327 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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На Вінниччині пролунали вибухи

На Вінниччині пролунали вибухи

Київ • УНН

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У Вінницькій області було чутно звук вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях і чекати на подальші офіційні повідомлення.

У Вінницькій області було чутно звук вибухів, про що повідомляють кореспонденти Суспільного. Деталі події наразі уточнюються, передає УНН

Деталі

Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях і чекати на подальші офіційні повідомлення.

ПС ЗСУ повідомляють про активність 11 російських Ту-95МС26.08.24, 05:02 • 136434 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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