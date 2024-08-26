На Вінниччині пролунали вибухи
Київ • УНН
У Вінницькій області було чутно звук вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях і чекати на подальші офіційні повідомлення.
У Вінницькій області було чутно звук вибухів, про що повідомляють кореспонденти Суспільного. Деталі події наразі уточнюються, передає УНН.
Деталі
Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях і чекати на подальші офіційні повідомлення.
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