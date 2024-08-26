ПС ЗСУ повідомляють про активність 11 російських Ту-95МС
Київ • УНН
Повітряні сили України зафіксували підвищену активність російської стратегічної авіації. У повітряному просторі РФ виявлено 11 бортів Ту-95МС, які можуть нести крилаті ракети.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про підвищену активність російської стратегічної авіації у повітряному просторі РФ. Як передає УНН, про це йдеться в офіційному повідомленні ПС ЗСУ в Telegram.
Деталі
"У повітряному просторі РФ зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС! У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", — йдеться в дописі.
Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки стратегічні бомбардувальники Ту-95МС можуть бути носіями крилатих ракет, здатних завдати значної шкоди.
Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу балістичного удару23.08.24, 23:29 • 35217 переглядiв